Біблійний сюжет: російський регіон атакують мільйони мошок, в мережі говорять про покарання (фото, відео)

У мережі стверджують, що раніше нічого подібного у регіоні не відбувалося

Південь росії атакує мошкара. Дороги буквально вистелені "килимом" з комах, а в повітрі їх літають цілі хмари. Місцеві згадали сюжет із Біблії.

Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи фото та відео навали мошкари. Причини такого явища невідомі.

Мошки атакують столицю Тувинської республіки місто Кизил і цю навалу прозвали "мошкоапокаліпсисом". На кадрах видно, що чорні дрібні мошки покривають автомобілі, столи, лавки та землю. Через свій розмір вони залітають у будь-яку щілину, тому сховатися від них важко. Росіяни згрібають мошок із землі лопатами, щоб хоч якось очистити від них подвір’я.

Ніхто не може пояснити причину нашестя мошок. За словами місцевих жителів, таке відбувається у їхньому регіоні вперше. Варто відзначити, що нашестя мошок одна з десяти кар Єгипетських. Через те, що єгипетський фараон відмовився звільнити рабів з Ізраїлю, Бог наслав на Єгипет десять лих і нашестя мошок третє в списку покарання. Йому передувало, згідно з легендою, покарання кров’ю та нашестя жаб. Після цього єгиптян чекало покарання роями мухам; мор худоби; виразки та нариви; грім, блискавки та вогненний град; навала сарани; незвичайна темрява (темрява єгипетська) та смерть первістків.

У мережі теж згадали біблійний сюжет, а також заявили, що даремно сміялися з українських біолабораторій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії була навала сарани. Хмари комах літали у небі, а причини невідомі. До речі, нашестя сарани — поганий знак і теж відноситься до однієї з десяти страт єгипетських.