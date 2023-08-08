На росію обрушилася одна з "кар єгипетських": у мережі діляться епічними відео
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Сарана заполонила небо та землю в російському селищі
У росії сталося одне з десяти лих, які називають "карами єгипетськими" — в Астраханській області навала сарани. Причини, через які величезні хмари комах літають у небі, невідомі.
Відео активно діляться у російських Telegram-каналах. Очевидці кажуть, що спершу хмари комах у небі сприйняли за клуби диму.
Так, сарана налетіла до села Лиман Астраханської області росії. Небо над селищем усіяне хмарами цих комах, а місцеві жителі стукають у каструлі, сподіваючись відлякати сарану. На відео з місця можна побачити, як десятки машин стоять на узбіччі, тому що через щільні хмари комах видимість на дорозі обмежена.
Крім того, зграї сарани заполонили не лише небо над російським селищем, а й збилися у величезні купи на землі. Як тільки до них підходять люди, вони злітають у небо з характерним звуком.
"Дивіться, знову напасти на Лиман. Це сарана. Атас, я думала, це дим... Он там усі люди стукають, її проганяють", — діляться враженнями очевидці.
Нашестя сарани вважається восьмою з десяти "кар єгипетських" — це лиха, які Бог послав на єгипетського фараона, який відмовився на прохання Мойсея звільняти євреїв. Крім навали сарани до таких лих відносяться:
- Покарання кров’ю.
- Нашестя жаб.
- Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).
- Покарання пісними мухами.
- Мор худоби.
- Виразки та нариви.
- Грім, блискавки та вогняний град.
- Незвичайна темрява (темрява єгипетська).
- Смерть первістків.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії помітили рідкісний міраж, який вважається знаком нещастя, що насувається. Предки вважали, що цей міраж — знак того, що незабаром морська безодня може поглинути селище або затопити прибережні землі.