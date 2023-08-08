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На росію обрушилася одна з "кар єгипетських": у мережі діляться епічними відео

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Сарану намагаються відігнати за допомогою шуму Новина оновлена 08 серпня 2023, 19:11
Сарану намагаються відігнати за допомогою шуму. Фото Ілюстративне фото

Сарана заполонила небо та землю в російському селищі

У росії сталося одне з десяти лих, які називають "карами єгипетськими" — в Астраханській області навала сарани. Причини, через які величезні хмари комах літають у небі, невідомі.

Відео активно діляться у російських Telegram-каналах. Очевидці кажуть, що спершу хмари комах у небі сприйняли за клуби диму.

Так, сарана налетіла до села Лиман Астраханської області росії. Небо над селищем усіяне хмарами цих комах, а місцеві жителі стукають у каструлі, сподіваючись відлякати сарану. На відео з місця можна побачити, як десятки машин стоять на узбіччі, тому що через щільні хмари комах видимість на дорозі обмежена.

Крім того, зграї сарани заполонили не лише небо над російським селищем, а й збилися у величезні купи на землі. Як тільки до них підходять люди, вони злітають у небо з характерним звуком.

"Дивіться, знову напасти на Лиман. Це сарана. Атас, я думала, це дим... Он там усі люди стукають, її проганяють", — діляться враженнями очевидці.

Нашестя сарани вважається восьмою з десяти "кар єгипетських" — це лиха, які Бог послав на єгипетського фараона, який відмовився на прохання Мойсея звільняти євреїв. Крім навали сарани до таких лих відносяться:

  • Покарання кров’ю.
  • Нашестя жаб.
  • Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).
  • Покарання пісними мухами.
  • Мор худоби.
  • Виразки та нариви.
  • Грім, блискавки та вогняний град.
  • Незвичайна темрява (темрява єгипетська).
  • Смерть первістків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії помітили рідкісний міраж, який вважається знаком нещастя, що насувається. Предки вважали, що цей міраж — знак того, що незабаром морська безодня може поглинути селище або затопити прибережні землі.

Теги:
#Росія #Саранча #Нашестя сарани #Архангельська область