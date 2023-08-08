На росію обрушилася одна з "кар єгипетських": у мережі діляться епічними відео

Сарана заполонила небо та землю в російському селищі

У росії сталося одне з десяти лих, які називають "карами єгипетськими" — в Астраханській області навала сарани. Причини, через які величезні хмари комах літають у небі, невідомі.

Відео активно діляться у російських Telegram-каналах. Очевидці кажуть, що спершу хмари комах у небі сприйняли за клуби диму.

Так, сарана налетіла до села Лиман Астраханської області росії. Небо над селищем усіяне хмарами цих комах, а місцеві жителі стукають у каструлі, сподіваючись відлякати сарану. На відео з місця можна побачити, як десятки машин стоять на узбіччі, тому що через щільні хмари комах видимість на дорозі обмежена.

Крім того, зграї сарани заполонили не лише небо над російським селищем, а й збилися у величезні купи на землі. Як тільки до них підходять люди, вони злітають у небо з характерним звуком.

"Дивіться, знову напасти на Лиман. Це сарана. Атас, я думала, це дим... Он там усі люди стукають, її проганяють", — діляться враженнями очевидці.

Нашестя сарани вважається восьмою з десяти "кар єгипетських" — це лиха, які Бог послав на єгипетського фараона, який відмовився на прохання Мойсея звільняти євреїв. Крім навали сарани до таких лих відносяться:

Покарання кров’ю.

Нашестя жаб.

Нашестя комах (мошки, пухоїди, воші, клопи).

Покарання пісними мухами.

Мор худоби.

Виразки та нариви.

Грім, блискавки та вогняний град.

Незвичайна темрява (темрява єгипетська).

Смерть первістків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії помітили рідкісний міраж, який вважається знаком нещастя, що насувається. Предки вважали, що цей міраж — знак того, що незабаром морська безодня може поглинути селище або затопити прибережні землі.