На Западе рассказали о будущем ЧВК "Вагнера": кто может претендовать на место пригожина

Ситуация с боевиками из "Группы Вагнера" может резко измениться

Наемники из ЧВК "Вагнера" могут снова представлять угрозу для украинской армии. В ближайшее время они могут вернуться на свои позиции и действовать уже под руководством минобороны рф или росгвардии.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. По их информации, возглавить боевиков может сын их бывшего главаря евгения пригожина павел пригожин.

На сегодняшний день статус наемников остается неясным, так как они продолжают находиться в ряде государств. Ситуация может проясниться после недавней встречи президента рф владимира путина с бывшим руководителем "Вагнера" Андреем Трошевым. На ней ему поручили формировать новые добровольческие отряды для войны в Украине.

Источники в ЧВК "Вагнера" заявили, что 25-летний сын пригожина уже начал переговоры с росгвардией о том, чтобы боевики перешли под ее командование.

"Известный источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что бойцам не придется подписывать контракты с российским мо и что "Группа Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командование, управление и существующие стандартные принципы работы", — говорится в сообщении.

При этом другой источник отмечает, что павел пригожин самостоятельно ничего не решает, а руководит им глава Службы безопасности "Вагнера" Михаил Ватанин.

Также у аналитиков есть информация о том, что глава росгвардии Виктор Золотов может включить наемников в свою структуру в качестве отдельного подразделения.

"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные росгвардии, поскольку росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно", — говорится в отчете.

В итоге аналитики пришли к выводу, что ЧВК "Вагнера" снова будет нести угрозу, если такие рокировки все же случатся.

Ранее "Телеграф" писал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что новая мини-армия наемников не превзойдет ЧВК "Вагнер" и на это есть три причины.