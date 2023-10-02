Подлежит ликвидации: В россии сделали заявление о пилоте, перегнавшем в Украину вертолет Ми-8

В россии уже назвали летчика "предателем Родины"

Российские спецслужбы получили приказ ликвидировать пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину российский вертолет Ми-8.

Об этом пишет "Агентство. Новости", ссылаясь на сюжет телеканала, который вышел в итоговом выпуске "Вестей недели" на российском телеканале.

Российские государственные медиа впервые подробно рассказали о произошедшем в августе угоне российского вертолета. Сюжет вышел на пропагандистском телеканале "Россия 1" в итоговом выпуске "Вестей недели".

Летчика Максима Кузьминова, который при содействии ГУР МО перегнал вертолет Ми-8 на подконтрольную ВСУ территорию, автор сюжета обвинил в убийстве других членов экипажа. Также в сюжете отмечается, что российские спецслужбы уже получили приказ о его ликвидации. Выполнение этого приказа – вопрос времени.

"Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за предательство", — говорит один из четырех бойцов, чье лицо скрыто, пишет "Агентство".

В сюжете продолжительностью более 10 минут военкор ВГТРК Сергей Зенин называет Кузьминова "предателем Родины".

"Он также, как и те, кто его принял, забыл историю своей страны, своего народа, надругался над памятью предков, наплевал на память своего деда, заслуженного летчика Советского Союза", – говорится в передаче.

Анонимный эксперт в сюжете утверждает, что на телах погибших летчиков, которые были переданы россии, обнаружены одиночные пулевые отверстия. Согласно словам эксперта, стрелявший находился с левой стороны по отношению к погибшим. В сюжете намекают, что убил их именно Кузьминов.

В свою очередь в представитель российской контрразведки заявил, что преступление российского пилота не имеет срока давности.

Ранее "Телеграф" писал, что пилот Ми-8 рассказал о финале истории с переданным Украине вертолетом.