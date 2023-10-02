Підлягає ліквідації: у росії зробили заяву про пілота, який перегнав в Україну вертоліт Мі-8

У росії вже назвали льотчика "зрадником Батьківщини"

Російські спецслужби отримали наказ ліквідувати пілота Максима Кузьмінова, котрий перегнав в Україну російський вертоліт Мі-8.

Про це пише "Агентство. Новини", посилаючись на сюжет телеканалу, який вийшов у підсумковому випуску "Вестей тижня" на російському телеканалі.

Російські державні медіа вперше докладно розповіли про викрадання вертольота, що сталося в серпні. Сюжет вийшов на пропагандистському телеканалі "Росія 1" у підсумковому випуску "Вестей тижня".

Льотчика Максима Кузьмінова, який за сприяння ГУР МО перегнав гелікоптер Мі-8 на підконтрольну ЗСУ територію, автор сюжету звинуватив у вбивстві інших членів екіпажу. Також у сюжеті наголошується, що російські спецслужби вже отримали наказ про його ліквідацію. Виконання цього наказу – питання часу.

"Знайдемо людину і покараємо її за всією суворістю закону нашої держави за зраду", — говорить один із чотирьох бійців, чия особа прихована, пише "Агентство".

У сюжеті тривалістю понад 10 хвилин воєнкор ВДТРК Сергій Зенін називає Кузьмінова "зрадником Батьківщини". "Він також, як і ті, хто його прийняв, забув історію своєї країни, свого народу, поглумився з пам’яті предків, наплював на пам’ять свого діда, заслуженого льотчика Радянського Союзу", — йдеться у передачі.

Анонімний експерт у сюжеті стверджує, що на тілах загиблих льотчиків, які були передані росії, виявлено поодинокі кульові отвори. За словами експерта, той, хто стріляв, знаходився з лівого боку стосовно загиблих. У сюжеті натякають, що вбив їх саме Кузьмінов.

У свою чергу представник російської контррозвідки заявив, що злочин російського пілота не має терміну давності.

Раніше "Телеграф" писав, що пілот Мі-8 розповів про фінал історії з переданим Україні гелікоптером.