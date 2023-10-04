Смеялись зря? Нелепая маскировка на военных аэродромах рф оказалась действенной

Авиацию накрывают специальной тканью или чем-то красят

После серии удачных ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, россияне придумали, как защитить свои бомбардировщики.

Как сообщает OSINT-аналитик в InformNapalm, насмешки по поводу маскировки боевой авиации шинами были преждевременными.

"Что касается темы автомобильных шин, которые россияне ставят на самолеты. Как оказалось, насмешки по этому поводу были преждевременными", — говорится в сообщении.

Радиолокационная сигнатура Ту-95 и Ту-160 существенно меняется. Этому способствуют не столько шины, а, вероятно, какая-то новая окраска или специальные материалы для палаток.

Опубликованные фото подтверждают это. На спутниковых снимках аэродрома Энгельс (Саратовская область) заметны как минимум два бомбардировщика. Но они плохо визуализируются.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне начали накрывать шинами свои бомбардировщики, размещенные на аэродроме Энгельс. "Защита" замечена на центральной части корпуса и крыльях самолетов.