Сміялися даремно? Безглузде маскування на військових аеродромах росії виявилося дієвим

Авіацію накривають спеціальною тканиною або чимось фарбують

Після серії вдалих ударів українських безпілотників по російських аеродромах росіяни вигадали, як захистити своїх бомбардувальників.

За інформацією OSINT-аналітик в InformNapalm, глузування з приводу маскування бойової авіації шинами були передчасними.

"Щодо теми автомобільних шин, які росіяни ставлять на літаки. Як виявилося, глузування з цього приводу були передчасними", — йдеться у повідомленні.

Радіолокаційна сигнатура Ту-95 та Ту-160 суттєво змінюється. Цьому сприяють не так шини, а, мабуть, якесь нове забарвлення або спеціальні матеріали для наметів.

Опубліковані фото підтверджують це. На супутникових знімках аеродрому Енгельс (Саратовська область) помітні як мінімум два бомбардувальники. Але вони погано візуалізуються.

Раніше Телеграф писав, що росіяни почали накривати шинами свої бомбардувальники, розміщені на аеродромі Енгельс. "Захист" помічений на центральній частині корпусу та крилах літаків.