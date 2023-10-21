В Донецке серьезные прилеты: у оккупантов могут быть большие неприятности, видео

Информации о количестве пострадавших пока нет

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. В сети сообщают, что зафиксированы серьезные прилеты в районе Мотеля, где находится военная часть и расположение российских оккупантов.

Об этом сообщают в сети. На фото и видео виден огромный столб черного дыма и пожары на месте прилета.

Сообщается, что в последние дни, со дня активизации боев за Авдеевку, в этом районе Донецка наблюдалось большое скопление российских солдат, подтягивающих свою технику. Вероятно, удар был нанесен именно по месту дислокации оккупантов. Также на месте нашли обломки неизвестной толстой ракеты. Судя по фото в сети, на месте удара загорелось авто, а черный столб дыма был виден в соседних районах.

upd: Предварительно известно, что взрыв прогремел в штабе 11-полка т.н. "днр", который участвовал в штурме Авдеевки

Неспокойно также и в российском Ростове-на-Дону. В городе были слышны взрывы, а в небе видны следы от ракет. По предварительным данным, работает ПВО, которая пытается сбить ракеты. Примечательно, что взрывы в Донецке и Ростове прогремели примерно в одно и то же время — около 14:08.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Севастополе уничтожен склад вооружения россиян. В сети показали фото прилета.