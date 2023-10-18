Появились свежие снимки с аэродрома в Бердянске после атаки ATACMS (фото)

Авиация захватчиков серьезно поредела

В сети показали, как выглядит аэродром в Бердянске после того, как ВСУ ударили по нему ракетами ATACMS. На спутниковых фото можно увидеть повреждения взлетной полосы.

Снимки Planet Labs от 18 октября опубликовал проект "Радио Свобода. Схемы". На кадрах заметны места поражения.

На спутниковых снимках видны черные отметки по линии взлетной полосы — следы от попадания ракет. Также видны поврежденные вертолеты, всего их пять. Кроме этого можно рассмотреть и другие повреждения военной техники на аэродроме.

Напомним, что ССО атаковали аэродромы в Луганске и Бердянске 17 октября, в общей сложности было уничтожено 9 вертолетов. Позже стало известно, что по аэродромам, где оккупанты разместили свою авиацию, были впервые применены ракеты ATACMS. Помимо вертолетов были повреждены склады с БК и другая техника, а также убито большое количество россиян. Детонация в Бердянске продолжалась до 4 часов утра, а в Луганске — до 11 часов дня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что атака по аэропорту в Бердянске поможет ВСУ выиграть битву за воздух. Авиация оккупантов с этого аэродрома регулярно атаковала украинские войска на Запорожском направлении.