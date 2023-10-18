Блестящая атака по аэродрому в Бердянске: появились спутниковые фото с уничтоженными вертолетами

Захватчики лишились большого количества своей авиации

В сети появились спутниковые снимки с аэродрома в Бердянске, по которому Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS. На них зафиксированы уничтоженные вертолеты российских оккупантов.

На фото можно увидеть взлетную полосу, которая была запечатлена 15 и 17 октября, непосредственно в день нанесения удара. Соответствующие снимки были опубликованы в Telegram-канале Ateo Breaking.

На второй фотографии видны пять черных точек. Вероятно, это места, где ранее стояли вражеские вертолеты.

Таким образом, судя по кадрам, на этом аэродроме российские захватчики лишились пяти единиц своей авиации в ходе успешной украинской операции.

Стоит добавить, что 18 октября Генштаб ВСУ отчитался об уничтожении одного самолета и шести вертолетов врага за последние сутки. Вероятно, это общие подсчеты с аэродромов в Бердянске и Луганске.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября в Луганске и Бердянске была успешно проведена операция "DRAGONFLY", в ходе которой были нанесены удары по аэродромам, где хранилась техника россиян. Помимо своей авиации оккупанты также потеряли большое количество живой силы.