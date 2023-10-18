З’явилися свіжі знімки з аеродрому в Бердянську після атаки ATACMS (фото)

Авіація загарбників серйозно порідшала

У мережі показали, як виглядає аеродром у Бердянську після того, як ЗСУ вдарили по ньому ракетами ATACMS. На супутникових фото можна побачити пошкодження злітної смуги.

Знімки Planet Labs від 18 жовтня опублікував проєкт "Радіо Свобода. Схеми". На кадрах помітні місця ураження.

На супутникових знімках видно чорні позначки по лінії злітної смуги — сліди від попадання ракет. Також видно пошкоджені гелікоптери, всього їх п’ять. Крім цього, можна роздивитися й інші пошкодження військової техніки на аеродромі.

Нагадаємо, що ССО атакували аеродроми в Луганську та Бердянську 17 жовтня, загалом було знищено 9 вертольотів. Пізніше стало відомо, що по аеродромам, де окупанти розмістили свою авіацію, були вперше застосовані ракети ATACMS. Крім гелікоптерів були пошкоджені склади з БК та інша техніка, а також вбито велику кількість росіян. Детонація у Бердянську тривала до 4 години ранку, а в Луганську – до 11 години дня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що атака аеропортом у Бердянську допоможе ЗСУ виграти битву за повітря. Авіація окупантів із цього аеродрому регулярно атакувала українські війська на Запорізькому напрямку.