Ненавидел Украину и оскорблял украинцев: в россии умер известный пропагандист (видео)

Он был известен своими издевательствами над украинцами в ТикТоке и Чат Рулетке

В россии в возрасте 56 лет умер пропагандист и треш-блогер Станислав Андреев — известный как дядя Слава. Он был патриотом рф и ненавидел Украину.

О его смерти сообщил сын пропагандиста. Умер Андреев 22 октября от онкологического заболевания.

Андреев был известен своими издевательствами над украинцами в ТикТоке и Чат Рулетке. Он призывал нарушать законы, заявляя, что так, якобы живет весь мир. Также он нес ахинею насчет государственных символов Украины — флага и трезубца. Андреев отличался эпатажными выходками (перед камерой снимал вставную челюсть), обилием матерных выражений и совершенно безумными и злобными заявлениями.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Канал пропагандиста на YouTube насчитывал более 300 тысяч подписчиков, последнее его видео было опубликовано два месяца назад, видимо, проблемы со здоровьем отбили охоту ерничать и издеваться над Украиной. На его Telegram-канал было подписано свыше 500 тысяч человек. Он называл себя патриотом своей страны, активно поддерживал российскую власть и войну, которую его страна ведет против Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне агрессивной и безумной политики российских властей, даже у их собственных пропагандистов начинают открываться глаза. Некоторые из них "сломались" начинают позволять себе откровенные высказывания о владимире путине и не только.