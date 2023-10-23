Ненавидів Україну та ображав українців: у росії помер відомий пропагандист (відео)

Він був відомий своїми знущаннями з українців у ТікТоку та Чат Рулетці

У Росії віком 56 років помер пропагандист і треш-блогер Станіслав Андрєєв — відомий як дядя Слава. Він був патріотом рф та ненавидів Україну.

Про його смерть повідомив сина пропагандиста. Помер Андрєєв 22 жовтня від онкологічного захворювання.

Андрєєв був відомий своїми знущаннями з українців у ТікТоку та Чат Рулетці. Він закликав порушувати закони, заявляючи, що нібито так живе весь світ. Також він ніс ахінею щодо державних символів України — прапора та тризуба. Андрєєв відрізнявся епатажними витівками (перед камерою знімав вставну щелепу), великою кількістю мата й абсолютно божевільними та злісними заявами.

Увага! Відео містять ненормативну лексику

Канал пропагандиста на YouTube налічував понад 300 тисяч передплатників, останнє його відео було опубліковано два місяці тому, очевидно, проблеми зі здоров’ям відбили бажання токсично жартувати та знущатися з України. На його Telegram-канал було підписано понад 500 тисяч людей. Він називав себе патріотом своєї країни, активно підтримував російську владу та війну, яку його країна веде проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі агресивної та шаленої політики російської влади, навіть у їх власних пропагандистів починають розплющуватися очі. Деякі з них "зламалися" починають дозволяти собі відверті висловлювання про володимира путіна і не тільки.