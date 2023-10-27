Путин умер? Политолог назвал три вещи, которые важно понять в этой истории

Общество эмоционально ведемся на подобные истории

На фоне слухов о смерти президента россии владимира путина и активного поиска его преемника, политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян объяснил, кому выгодно говорить о смерти диктатора. Он также объяснил, для чего это нужно.

Свое мнение по поводу распространившихся слухов Олег Саакян обнародовал в Telegramm-канале. " Даже не хотел реагировать на эти истории со смертью путина, но оно несется ", — написал он.

По его словам, есть три основные причины:

1. Это разгоняется, источники сугубо консервы и каналы, связанные с российскими спецслужбами.

2. Задача абсудизировать идею его смерти, потому что народ боится, что оно сдохнет. Не можешь остановить – возглавляй и доведи до фарса.

3. Когда вы довели ситуацию до рационального фарса, включается иррациональная мифологизация. Тогда ситуация пойдет, а миф о "бессмертии" остается в формуле: "и он всех переживет…", "его уже столько раз хоронили,.."

По мнению Саакяна, негатив в том, что мы как общество эмоционально ведемся на подобные истории, потому что хотим верить в чудо и простое решение "сдохнет и сразу война завершится".

"Нет, не закончится само по себе, будет окно возможностей, но способны ли мы будем им воспользоваться – зависит от нас", – написал политический эксперт, добавив, что наша реактивность на подобные истории – это наша слабость, которую легко использовать для ИПСО.

"В заключение, хорошее. Это показывает, что они реально боятся, что оно сдохнет. А значит, окно возможностей точно будет и возможно даже достаточно скоро", — добавил Саакян.

Тем временем 27 октября российские СМИ обнародовали новое видео с диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в сети продолжает появляться много слухов о двойниках российского президента.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на Западе уже размышляют о том, кто мог бы стать его преемником, если диктатор все же покинет этот мир, или больше не сможет исполнять свои обязанности.