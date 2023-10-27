Путін помер? Політолог назвав три речі, які важливо зрозуміти в цій історії

Суспільство емоційно ведемося на подібні історії

На тлі чуток про смерть президента росії володимира путіна та активного пошуку його наступника, політолог, співзасновник Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Олег Саакян пояснив, кому вигідно говорити про смерть диктатора. Він також пояснив для чого це потрібно.

Свою думку з приводу чуток, що поширилися Олег Саакян оприлюднив в Telegramm-каналі. "Навіть не хотів реагувати на ці історії зі смерттю путіна, але воно несеться", — написав він.

За його словами, є три основні причини:

1 . Це розганяється, джерела сугубо консерви та канали пов'язані з російськими спецслужбами.

2. Задача абсудизувати ідею його смерті, бо народ бойться, що воно здохне. Не можеш зупинити — очоль й доведи до фарсу.

3. Коли ви довели ситуацію до раціонального фарсу, вмикається ірраціональна міфологізація. Тоді ситуація піде, а міф про "безсмерття" залишається в формулі: " та він всіх переживе…", "його вже стільки разів ховали,.."

На думку Саакяна, негатив в тому, що ми як суспільство емоційно ведемося на подібні історії, бо хочемо вірити в диво й просте рішення "здохне й одразу війна завершиться".

"Ні, не закінчиться само по собі, буде вікно можливостей, але чи здатні ми будемо ним скористатися — залежить від нас", — написав політичний експерт, додавши, що наша реактивність на подібні історії — це наша слабкість, яку легко використовувати для іпсо.

"На останок, хороше. Це показує, що вони реально бояться, що воно здохне. А отже вікно можливостей точно буде й можливо навіть достатньо скоро", — додав Саакян.

Тим часом 27 жовтня російські ЗМІ оприлюднили нове відео з диктатором володимиром путіним.

Водночас у мережі продовжують шириться багато чуток про двійників російського презедента.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на Заході вже розмірковують, хто міг би стати його наступником, якщо диктатор все ж таки залишить цей світ, або більше не зможе виконувати свої обов’язки.