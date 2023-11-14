россию отключают от "авиационного SWIFT": чем это ей грозит

Работу домена удалось продлить еще на год

Российские авиакомпании будут отключены от доменной зоны .aero из-за чего у нее могут возникнуть проблемы с организацией полетов.

Как информируют российские СМИ, информация об этом поступила российским авиакомпаниям от швейцарского провайдера SITA, который и занимается администрацией этого домена.

Соответствующее решение было принято в связи с санкциями против россии из-за ее вторжения в Украину. Впрочем, первое предупреждение об отключении авиакомпании получили еще в прошлом году, а потому они знали, что 10 ноября 2023 года их обслуживание прекратится.

Также сообщается, что регистратор Ru-Center, получив уведомление от швейцарской стороны, экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность сайтов. А потому полноценного отключения так и не произошло.

В доменной зоне .aero зарегистрировано около 200 российских сайтов, из которых 30 аэропортов и 15 авиакомпаний.

Стоит отметить, что телекоммуникационные каналы SITA еще называют "авиационным SWIFT". Это наиболее распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами. Помимо стандартных возможностей вроде бронирования билетов и отслеживания рейсов, компания предлагает аэропортам много других услуг, вроде контроля за пассажирами, обработки информации о багаже, эксплуатации самолетов и коммерческого управления компаниями.

Отключение от услуг SITA не остановит работу российских аэропортов, но заметно усложнит ее и заставит компании полагаться на собственные разработки.

В 2022 году компания заявила, что будет постепенно сворачивать деятельность в россии из-за ее вторжения в Украину.

Как сообщалось ранее, в начале ноября США ввели новый пакет санкций в отношении 130 физических и юридических лиц. Эти люди тем или иным образом помогают поставлять россии технологии для военного производства.