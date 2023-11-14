росію відключають від "авіаційного SWIFT": чим це їй загрожує

Роботу домену вдалося продовжити ще на рік

Російські авіакомпанії будуть відключені від доменної зони .aero через що у неї можуть виникнути проблеми з організацією польотів.

Як інформують російські ЗМІ, інформація про це надійшла російським авіакомпаніям від швейцарського провайдера SITA, який займається адміністрацією цього домену.

Відповідне рішення було ухвалено у зв’язку із санкціями проти росії через її вторгнення в Україну. Втім, перше попередження про відключення авіакомпанії отримали ще минулого року, а тому вони знали, що 10 листопада 2023 року їхнє обслуговування припиниться.

Також повідомляється, що реєстратор Ru-Center, отримавши повідомлення від швейцарської сторони, негайно продовжив термін дії доменів усіх своїх клієнтів на один рік власним коштом, щоб зберегти працездатність сайтів. А тому повноцінного відключення так і не сталося.

У доменній зоні .aero зареєстровано близько 200 російських сайтів, з яких 30 аеропортів та 15 авіакомпаній.

Варто зазначити, що телекомунікаційні канали SITA ще називають "авіаційним SWIFT". Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, зокрема між авіакомпаніями та аеропортами. Окрім стандартних можливостей на кшталт бронювання квитків та відстеження рейсів, компанія пропонує аеропортам багато інших послуг, на кшталт контролю за пасажирами, обробки інформації про багаж, експлуатацію літаків та комерційного управління компаніями.

Відключення від послуг SITA не зупинить роботу російських аеропортів, але помітно ускладнить її та змусить компанії покладатися на власні розробки.

У 2022 році компанія заявила, що поступово згортатиме діяльність у росії через її вторгнення в Україну.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада США запровадили новий пакет санкцій щодо 130 фізичних та юридичних осіб. Ці люди тим чи іншим чином допомагають постачати росії технології військового виробництва.