В российской Астрахани обрушилась пятиэтажка: причина необычная (фото, видео)

Перед этим в здании появилась трещина

В четверг, 16 ноября, в российской Астрахани обрушилась часть пятиэтажного жилого дома, находящегося на Привокзальной площади. В данный момент спасатели разбирают завалы.

Оперативные службы сообщили, что обрушились перекрытия с пятого по первый этажи двух подъездов дома. В пресс-службе ГУ МЧС россии по Астраханской области отметили, что перед обрушением поступила информация о появлении трещины в здании.

В ведомстве также заявили, что из дома были эвакуированы 213 человек, среди них свыше 30 детей. Отмечается, что информация о пострадавших уточняется. В то же время российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщил, что при обрушении погиб один человек. По данным российских telegram-каналов, это пожилая женщина, которая не успела спуститься с пятого этажа дома.

Разбор завалов

Как сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, на месте происшествия создан оперативный штаб. По его словам, для жителей дома организованы пункты временного размещения в местных школах.

Развалины дома

Как пишет telegram-канал SHOT, по предварительной информации, пострадали около 20 квартир. Также отмечается, что дом был построен в 1962 году.

Также сообщается, что, предварительно, в четвертом подъезде дома лопнула батарея отопления. В результате утечки воды подмыло фундамент пятиэтажки. Отмечается, что после сообщения о трещине на доме, все жители успели выйти на улицу.

Стоит отметить, что жители Астрахани ранее публиковали видео массовых запусков ракет по территории Украины. Пуски были совершены с российских самолетов в небе недалеко от города.

Астрахань на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории склада с боеприпасами в воинской части в районе поселка Котлубань Волгоградской области россии произошел сильный пожар.