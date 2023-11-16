Пожар в воинской части под Волгоградом: родственники в панике ищут военных, связи с ними нет

Были слышны звуки детонации

После ночного пожара в воинской части в районе поселка Котлубань Волгоградской области россии, родственники военных не могут до них дозвониться. Россияне нервничают.

Как сообщают росСМИ, что с территории части было эвакуировано более 600 человек. Однако ответа на вопрос, почему с ними нет связи нет.

Родственники военнослужащего, который должен был ночью заступать в наряд в этой части, пишут, что не могут его найти. Они жалуются, что не могут даже понять есть жертвы, или нет. Россияне в панике пытаются найти хоть какую-то информацию о своих родственниках.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал подробности пожара, который произошел на территории склада с боеприпасами воинской части в поселке Котлубань возле Волгограда.

"Туда завозят боеприпасы, как правило, перед учениями. Сначала был взрыв, потом начался пожар, утверждают местные. Перед взрывом они слышали в ночном небе звук беспилотника. Ликвидировали пожар около пяти часов утра, поселок эвакуировать не пришлось. От ближайшего подконтрольного Украине города до Котлубани по прямой менее 700 километров", — пишет он в своем Telegram-канале.

При этом российские власти, как обычно, рапортуют, что "жертв нет". Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар быстро потушили, а в результате инцидента якобы никто не пострадал. Однако российские власти и подконтрольные им СМИ регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 14 ноября произошел пожар в воинской части 242-го железнодорожного батальона ВС рф в Краснодарском крае. Город Курганинск, где это случилось, расположен на восток от оккупированного Крыма. В 300–400 км от захваченных россиянами Бердянска и Мелитополя, а также в 530 км от подконтрольной Украине территории.