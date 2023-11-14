В россии пылает воинская часть: местные жалуются, что спасатели не едут (видео)

Спасатели не спешат на место происшествия

В россии очередное ЧП на военном объекте. На днях под удар попал завод по изготовлению ракет "Кинжал" и "Искандер", а сегодня пожар в воинской части 242-го железнодорожного батальона ВС рф в Краснодарском крае.

О пожаре сообщают российские Telegram-каналы. Также жители Краснодарского края делятся фото и видео с места ЧП.

Пожар произошел вечером 14 ноября около 20:00 в городе Курганинск Краснодарского края. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть на лесопилке, которая расположена на территории воинской части.

Подтверждений от власти или от экстренных служб на данный момент нет. Информации о повреждениях или пострадавших тоже пока нет.

Город Курганинск расположен на восток от оккупированного Крыма. В 300–400 км от захваченных россиянами Бердянска и Мелитополя, а также в 530 км от подконтрольной Украине территории.

По информации из местного чата, пожар никто не тушит. На место не выехали ни пожарные, ни даже медики. Россияне утверждают, что это не первый раз, когда спасатели вовремя не выезжают на пожар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Рязанской области рф поезд сошел с рельсов. В полиции заявили, что к этому причастны диверсанты.