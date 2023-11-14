У росії палає військова частина: місцеві скаржаться, що рятувальники не їдуть (відео)

Рятувальники не поспішають на місце події

У росії чергова НП на військовому об’єкті. Днями під удар потрапив завод з виготовлення ракет "Кинджал" та "Іскандер", а сьогодні пожежа у військовій частині 242-го залізничного батальйону ЗС рф в Краснодарському краї.

Про пожежу повідомляють російські Telegram-канали. Також мешканці Краснодарського краю діляться фото та відео з місця НП.

Пожежа сталася ввечері 14 листопада близько 20:00 у місті Курганинськ Краснодарського краю. За попередніми даними, спалах могло виникнути на лісопилці, розташованій на території військової частини.

Підтверджень від влади чи екстрених служб на цей час немає. Інформації про пошкодження чи постраждалих теж поки що немає.

Місто Курганинськ розташоване на схід від окупованого Криму. За 300–400 км від захоплених росіянами Бердянська та Мелітополя, а також за 530 км від підконтрольної Україні території.

За інформацією з місцевого чату, пожежу ніхто не гасить. На місце не виїхали ані пожежники, ані медики. Росіяни стверджують, що це не вперше, коли рятувальники вчасно не виїжджають на пожежу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Рязанській області рф потяг зійшов з рейок. В поліції заявили, що до цього причетні диверсанти.