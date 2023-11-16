У російській Астрахані обвалилась п’ятиповерхівка: причина незвичайна (фото, відео)

Перед цим у будівлі з’явилася тріщина

У четвер, 16 листопада, в російській Астрахані на Привокзальній площі обвалилась частина п’ятиповерхового житлового будинку. Наразі рятувальники розбирають завали.

Оперативні служби повідомили, що обвалились перекриття з п’ятого по перший поверх двох під’їздів будинку. У пресслужба ГУ МНС росії по Астраханській області зазначили, що перед обвалом надійшла інформація про появу тріщини у будинку.

У відомстві також заявили, що з будинку було евакуйовано 213 осіб, серед них понад 30 дітей. Зазначається, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Водночас російський телеканал РЕН ТВ із посиланням на свої джерела повідомив, що під час обвалення загинула одна людина. За даними російських telegram-каналів, це жінка похилого віку, яка не встигла спуститися з п’ятого поверху будинку.

Розбір завалів

Як повідомив губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін, на місці події створено оперативний штаб. За його словами, для мешканців будинку організовано пункти тимчасового розміщення у місцевих школах.

Руїни будинку

Як пише telegram-канал SHOT, за попередньою інформацією постраждали близько 20 квартир. Також зазначається, що будинок було збудовано у 1962 році.

Також повідомляється, що попередньо в четвертому під’їзді будинку лопнула батарея опалення. Внаслідок витоку води підмило фундамент п’ятиповерхівки. Зазначається, що після повідомлення про тріщину на будинку всі мешканці встигли вийти на вулицю.

Варто зазначити, що мешканці Астрахані раніше публікували відео масових запусків ракет територією України. Пуски було здійснено з російських літаків у небі неподалік міста.

Астрахань на карті

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