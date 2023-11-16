Пожежа у військовій частині під Волгоградом: родичі в паніці шукають військових, зв’язку з ними немає

Були чутні звуки детонації

Після нічної пожежі у військовій частині в районі селища Котлубань Волгоградської області рф, родичі військових не можуть до них додзвонитися. Росіяни нервують.

Як повідомляють росЗМІ, з території частини було евакуйовано понад 600 осіб. Проте відповіді на питання, чому з ними немає зв’язку, немає.

Родичі військовослужбовця, який мав уночі заступати у вбрання у цій частині, пишуть, що не можуть його знайти. Вони скаржаться, що не можуть навіть зрозуміти є жертви, чи ні. Росіяни в паніці намагаються знайти хоч якусь інформацію про своїх родичів.

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів подробиці пожежі, що сталася на території складу з боєприпасами військової частини у селищі Котлубань біля Волгограда.

"Туди завозять боєприпаси, як правило, перед навчаннями. Спочатку був вибух, потім почалася пожежа, стверджують місцеві. Перед вибухом вони чули в нічному небі звук безпілотника. Ліквідували пожежу близько п’ятої ранку, селище евакуювати не довелося. Від найближчого підконтрольного Україні міста до Котлубані по прямий менше 700 кілометрів", — пише він у своєму Telegram-каналі.

При цьому російська влада, як завжди, рапортує, що "жертв немає". Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що пожежу швидко загасили, а внаслідок інциденту нібито ніхто не постраждав. Однак російська влада та підконтрольні їм ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 14 листопада сталася пожежа у військовій частині 242-го залізничного батальйону ЗС росії в Краснодарському краї. Місто Курганінськ, де це сталося, розташоване на схід від окупованого Криму. За 300–400 км від захоплених росіянами Бердянська та Мелітополя, а також за 530 км від підконтрольної Україні території.