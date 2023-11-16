В сети готовы "тепло" встретить россиянок

Семья российского генерала Олега Макаревича, которого считают ответственным за подрыв Каховской ГЭС, собралась на отдых, но не на российские курорты. Жена и дочь путинского командующего полетят в Дубай.

Об этом стало известно каналу 24 из собственных источников. В распоряжении журналистов оказались копии авиабилетов Анжелы и Евгении Макаревич.

Так, 53-летняя Анжела и 24-летняя Евгения проведут 9 дней на одном из курортов ОАЭ. На их имя забронирован отель Fairmont Ajman на 19–27 ноября. Стоимость номера, в котором будут жить женщины, колеблется в пределах 66–85 тысяч гривен или 1,8–2,3 тысяч долларов. Россиянкам обещают предоставить в отеле завтрак, мини-бар в номере, бассейн на территории и вид на море.

Примечательно, что добираться на курорт семья Макаревича будет из московского аэропорта "Шереметьево" классом "Эконом оптимум". Стоимость билета 48 тысяч рублей (около 500 долларов или 14,5 тысяч гривен).

В сети призвали украинскую диаспору в Дубай организовать "теплый прием" родственницам российского генерала.

"Российский генерал Макаревич, командовавший недавно на Херсонском направлении и отдавший приказ взорвать Каховскую ГЭС, отправляет свою жену и дочь в Дубаях в морьке похлюпаться. Это в то время, как простой русский емеля догнивает в окопе на Левом берегу. Прилетают 19:11 в 15:00. Забронированный отель Fairmont Ajman. Украинская диаспора в Дубае, эй. Надо тепло встретить", — написал Антон Ходза.

Кто такой Олег Макаревич

Олег Макаревич — это 61-летний российский генерал, который в октябре 2023 был снят с должности командующего оккупационной группировкой "Днепр" на Херсонщине и Запорожье. Вероятно, путин не смог простить ему, что Вооруженные силы Украины смогли создать плацдарм на левом берегу Херсонщины, несмотря на другие заслуги за 25 лет службы в российской армии.

В июне 2023 года именно этот российский генерал отдал приказ подорвать дамбу на Каховской ГЭС, из-за чего затопило не только Херсонскую область, но и ряд других регионов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии скончался генерал и его жена. В сети назвали возможную причину смерти супругов.