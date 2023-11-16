Загадочная смерть российского топ-генерала и его жены: стала известна причина

Тела нашли только через неделю

В россии назвали причину смерти экс-командующего 6 армией ВВС и ПВО рф Владимира Свиридова и его супруги. Пенсионеры якобы отравились угарным газом из-за неисправной колонки, при этом ранее сообщалось, что сотрудники службы газа провели замеры и не выявили превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Теперь же источник Telegram-канала SHOT заявил, что в частном доме Свиридовых в посёлке Анджиевском Минераловодского городского округа была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.

Около недели назад, ночью, когда Свиридовы спали, в посёлке отключился свет, автоматические электрогенераторы не сработали, предохранитель в колонке тоже. В результате дом наполнился газом, и супруги задохнулись.

Когда электричество снова включилось, подача газа прекратилась. Отмечается, что именно поэтому замеры в день обнаружения тел не показали превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Напомним, тела 68-летнего военного лётчика Владимира Свиридова и его 72-летней жены Татьяны обнаружили в их доме в Ставропольском крае без следов насильственной смерти, их нашли через неделю после гибели.

Генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов командовал 6 армией ВВС и ПВО рф с 2005 по 2009 годы. До этого он командовал авиационным полком бомбардировщиков в Закавказском и Северо-Кавказском округахПрезидент рф владимир путин в 2005 году наградил Свиридова званием "заслуженный летчик России". В Википедии уже появилась информация о его смерти.

Как сообщал "Телеграф", в августе в россии за один день внезапно умерли два генерала. Речь идет о бывшем замминистра обороны геннадии жидко и бывшем начальнике ФСО геннадии лопыреве.