Загадкова смерть російського топ-генерала та його дружини: стала відома причина

Тіла знайшли лише за тиждень

У росії назвали причину смерті екскомандувача 6 армією ВПС та ППО рф Володимира Свиридова та його дружини. Пенсіонери нібито отруїлися чадним газом через несправну колонку, при цьому раніше повідомлялося, що співробітники служби газу провели виміри та не виявили перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин.

Тепер джерело Telegram-каналу SHOT заявило, що в приватному будинку Свиридових у селищі Анджієвському Мінераловодського міського округу було встановлено автоматичну газову колонку з електронним управлінням. Вона була підключена до електромережі. При відключенні електроенергії в ній мав спрацювати запобіжник, який заблокував би подачу газу, але цього не сталося.

Близько тижня тому, вночі, коли Свиридові спали, у селищі відключилося світло, автоматичні електрогенератори не спрацювали, запобіжник у колонці теж. В результаті будинок наповнився газом, і подружжя задихнулося.

Коли електрика знову ввімкнулась, подача газу припинилася. Зазначається, що саме тому виміри в день виявлення тіл не показали перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

Нагадаємо, тіла 68-річного військового льотчика Володимира Свиридова та його 72-річної дружини Тетяни виявили у їхньому будинку у Ставропольському краї без слідів насильницької смерті, їх знайшли через тиждень після загибелі.

Генерал-лейтенант авіації Володимир Свиридов командував 6 армією ВПС і ППО Росії з 2005 по 2009 роки. До цього він командував авіаційним полком бомбардувальників у Закавказькому та Північно-Кавказькому округах. Президент Росії Володимир Путін в 2005 році нагородив Свиридова званням "заслужений льотчик росії". У Вікіпедії вже з’явилася інформація про його смерть.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні в Росії за один день раптово померли два генерали. Йдеться про колишнього заступника міністра оборони геннадія жидко та колишнього начальника ФСТ геннадія лопирєва.