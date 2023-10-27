В россии назначили нового командующего ВКС: кем заменили генерала "Армагеддона"

Российский генерал давно выполнял работу вместо суровикина

В россии назначили нового командующего Военно-космическими силами вместо уволенного сергея суровикина. Им стал генерал-полковник виктор афзалов.

Информация о его назначении появилась на сайте Минобороны россии, но в Кремле официально об этом не сообщали. Точной даты назначения нет, просто сказано, что это произошло в октябре 2023 года.

Новому главе ВКС рф 55 лет (9.06.1968). В 2017 году был назначен командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в 2018-м стал начальником Генштаба и первым заместителем генерала "Армагеддона" сергея суровикина. афзалов постоянно заменял суровикина на важных мероприятиях, в том числе и во время подготовки воздушной части парада 24 июня 2020 года.

До официального назначения афзалов был и.о. главкома ВКС россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в августе 2023 года сергея суровикина отстранили от должности главы ВКС россии. Ходили слухи, что он поддержал неудавшийся мятеж "вагнеровцев", после чего был задержан и помещен в СИЗО. На публике он не появлялся с июля, а в начале сентября его заметили на прогулке с женой. Позже стало известно, что генерал "Армагеддон" посетил Алжир вместе с другим военным командованием россии, а путин дал ему новую должность. Где пропадал два месяца топовый российский генерал, официально неизвестно.