Російський генерал давно виконував роботу замість суровікіна

У росії призначили нового командувача Військово-космічними силами замість звільненого сергія суровікіна. Ним став генерал-полковник віктор афзалов.

Інформація про його призначення з’явилася на сайті Міноборони росії, але у Кремлі офіційно про це не повідомляли. Точної дати призначення немає, просто сказано, що це сталося у жовтні 2023 року.

Новому главі ВКС рф 55 років (9.06.1968). У 2017 році був призначений командувачем армії ВПС та ППО Східного військового округу, у 2018-му став начальником Генштабу та першим заступником генерала "Армагеддона" сергія суровікіна. афзалов постійно замінював суворікіна на важливих заходах, у тому числі під час підготовки повітряної частини параду 24 червня 2020 року.

До офіційного призначення афзалов був в.о. головкому ВКС росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у серпні 2023 року сергія суровікіна усунули з посади голови ВКС рф. Ходили чутки, що він підтримав невдалий заколот "вагнерівців", після чого був затриманий та поміщений у СІЗО. На публіці він не з’являвся з липня, а на початку вересня його помітили на прогулянці з дружиною. Пізніше стало відомо, що генерал "Армагеддон" відвідав Алжир разом з іншим військовим командуванням росії, а путін дав йому нову посаду. Де пропадав два місяці топовий російський генерал, офіційно невідомо.