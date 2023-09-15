путін помилував? зниклий генерал суровікін з'явився у несподіваному місці

Пропаганда запевняє, що генералові довіряють

російський генерал сергій суровікін, який був затриманий і перебував під домашнім арештом після ситуації з "вагнерівським" заколотом, нібито був помічений в Алжирі. Там він перебуває з делегацією Міноборони рф.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на джерела в оточенні зниклого командира окупантів. На підтвердження цього росЗМІ навіть публікують фотографії з місця.

Поїздку суровікіна до Алжиру джерела журналістів пов’язують з тим, що "військово-політичне керівництво країни надає великого значення у здійсненні зовнішньої політики східного спрямування". Також вони запевняють, що це свідчить про те, що до генерала "зберігається довіра на найвищому рівні". Крім того, там не виключають, що поїздка суровікіна може бути пов’язана з його можливим призначенням на посаду керівника Координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при Раді Міністрів оборони СНД.

Нагадаємо, що суворікін, якого ще росіяни називають "генералом-Армагеддоном", не з’являвся на публіці з моменту невдалого заколоту "вагнерівців". У ЗМІ з’явилася інформація, що його було затримано, а пізніше заарештовано і поміщено нібито під варту. Тільки на початку вересня він уперше був помічений на публіці.

Раніше ми писали про те, що путін зробив із суровікіним після заколоту пригожину.