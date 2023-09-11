суровикин мог получить новую должность: у путина это держат в секрете

Кремлевские СМИ о назначении пока молчат

российский генерал сергей суровикин после увольнения с должности главы Воздушно-космическими силами (ВКС) россии получил новую должность. Его назначили руководителем Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны СНГ.

Об этом говорится в отчете ISW. Аналитики ссылаются на информацию от малоизвестных российских СМИ, а значит говорить о назначении как о факте — пока преждевременно.

По данным источника, за кандидатуру суровикина якобы проголосовали единогласно все члены Совета министров обороны СНГ. Ожидается, что в новой должности скандальный генерал будет руководить надзором и работой объединенной системой ПВО стран-участников СНГ.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что ни одно кремлевское СМИ не сообщило о таком назначении. Там стараются вовсе не упоминать имя суровикина после того, как он был уволен с прошлой должности.

Напомним, что суровикина уволили 22 августа решением диктатора владимира путина. СМИ писали, что генерала якобы задержали за то, что у него были связи с ЧВК "Вагнера". 5 сентября стало известно, что он вышел на свободу. Это случилось после гибели главаря наемников евгения пригожина.