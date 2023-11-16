У мережі готові "тепло" зустріти росіянок

Сім’я російського генерала Олега Макаревича, якого вважають відповідальним за підрив Каховської ГЕС, зібралася на відпочинок, але не на російські курорти. Дружина та дочка путінського командувача полетять у Дубай.

Про це стало відомо каналу 24 із власних джерел. У розпорядженні журналістів опинилися копії авіаквитків Анжели та Євгенії Макаревич.

Так, 53-річна Анжела та 24-річна Євгенія проведуть 9 днів на одному з курортів ОАЕ. На їхнє ім’я заброньовано готель Fairmont Ajman на 19–27 листопада. Вартість номера, в якому житимуть жінки, коливається в межах 66–85 тисяч гривень або 1,8–2,3 тисячі доларів. Росіянкам обіцяють надати в готелі сніданок, міні-бар у номері, басейн на території та вид на море.

Цікаво, що добиратися на курорт сім’я Макаревича буде класом "Економ оптимум". Вартість квитка 48 тисяч рублів (близько 500 доларів або 14,5 тисячі гривень). Назад вони повернуться 27 листопада у московський аеропорт "Шереметьєво".

У мережі закликали українську діаспору в Дубай організувати "теплий прийом" родичкам російського генерала.

"Російський генерал Макаревич, який командував нещодавно на Херсонському напрямку і віддав наказ підірвати Каховську ГЕС, відправляє свою дружину і дочку в Дубаях у морці поплескатися. Це в той час, як простий російський емеля догниває в окопі на Лівому березі. :00. Заброньований готель Fairmont Ajman. Українська діаспора в Дубаї, ей. Треба тепло зустріти", — написав Антон Ходза.

Хто такий Олег Макаревич

Олег Макаревич — це 61-річній російський генерал, який у жовтні 2023 року був знятий з посади командувача окупаційного угрупування "Дніпро" на Херсонщині та Запоріжжі. Ймовірно, путин не зміг пробачити йому те, що Збройні сили України змогли створити плацдарм на лівому березі Херсонщини, попри інші заслуги за 25 років служби в російській армії.

У червні 2023 року саме цей російський генерал наказав підірвати дамбу на Каховській ГЕС, через що затопило не лише Херсонську область, а й низку інших регіонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в росії помер генерал та його дружина. У мережі назвали можливу причину смерті подружжя.