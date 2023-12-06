Такого не было даже в СССР: путинисты придумали новшество для российских детей

Решение о нововведении в детсадах поддержали эксперты, методисты и ученые

В российских детских садах появится движение "Орлята России", в котором детей чуть ли не с пеленок будут учить патриотизму. Изначально оно создавалось для младшей школы, а так рано в патриотические движения не принимали даже в СССР.

Такое нововведение анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов во время совещания с участием российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет "Агентство".

Министр отчитался Путину, что введение "орлят" — это задача на ближайшую перспективу. Такое решение поддержали эксперты, методисты и ученые. Необходимость такого патриотического движения Кравцов попытался объяснить тем, что "воспитание начинается фактически с того момента, как ребенок перешел в детский сад, а, может быть, даже раньше".

По словам историка Льва Лурье, если это движение (аналог октябрят в СССР) удастся распространить на детские сады, то РФ обойдет СССР по возрасту привлечения детей в патриотические движения.

Отмечается, что так называемые "Орлята" появились в России в 2021 году по инициативе Кравцова. Цель этого движения заключается в "воспитании патриотов". То есть, в РФ собираются вливать пропаганду с самых малых лет.

Стоит добавить, что существует обряд посвящения в "орленка". Инициаторы этого движения придумали, что оно будет проходить с исполнением гимна России, поднятием флага и вручением детям значков. Кроме того, детям также повязывают галстуки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в российских школах пропаганда дошла то того уровня, что детей заставляют петь песни о террористах.