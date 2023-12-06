Такого не було навіть у СРСР: путіністи вигадали нововведення для російських дітей

Рішення про нововведення у дитсадках підтримали експерти, методисти та науковці

У російських дитячих садках з’явиться рух "Орлята Росії", в якому дітей мало не з пелюшок навчатимуть патріотизму. Спочатку він створювався для молодшої школи, а так рано у патріотичні рухи не приймали навіть у СРСР.

Таке нововведення анонсував міністр освіти Сергій Кравцов під час наради за участю російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише "Агентство".

Міністр прозвітував Путіну, що введення "орлят" — це завдання на найближчу перспективу. Таке рішення підтримали експерти, методисти та науковці. Необхідність такого патріотичного руху Кравцов спробував пояснити тим, що "виховання починається фактично з того моменту, як дитина перейшла до дитячого садка, а, можливо, навіть раніше".

За словами історика Лева Лур’є, якщо цей рух (аналог "октябрят" в СРСР) вдасться поширити на дитячі садки, то РФ обійде СРСР за віком залучення дітей до патріотичних рухів.

Зазначається, що так звані "Орлята" з’явилися у Росії у 2021 році з ініціативи Кравцова. Мета цього руху полягає у "вихованні патріотів". Тобто у РФ збираються вливати пропаганду з найменших років.

Варто додати, що існує обряд посвяти в "орлят". Ініціатори цього руху вигадали, що він проходитиме з виконанням гімну Росії, підняттям прапора та врученням дітям значків. Крім того, дітям також пов’язують краватки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в російських школах пропаганда дійшла того рівня, що дітей змушують співати пісні про терористів.