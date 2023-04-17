"За Гиви и Арсена": детей в россии заставляют петь песни о террористах (фото)

Уроки "Разговоры о важном" вышли на новый "уровень" в россии

Кремлевская пропаганда продолжает активно процветать в российских школах и детей уже заставляют и петь песни о войне и террористах прямо на уроках. Один из таких случаев произошёл в школе №9 Крымского района Краснодарского Края.

Об этом пишет Telegram-канал SOTA, публикуя также соответствующее фото текста песни, который паблику прислала подписчица.

Отмечается, что руководство школы решило изменить программу внеурочного занятия "Разговоры о важном", темой которого должны были стать нацистские преступления, и, видимо, посчитало, что ученикам старших классов важнее спеть песни о советско-русских солдатах и террористах.

"На уроке ученики старших классов не проходили материалы "Разговоров о важном" про геноцид советского народа — они пели песни, текст которых вы видите на приложенном фото", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в тексте есть слова о неком "Гиви" и Арсене. Первый был главарем батальона боевиков "ДНР" "Сомали" михаил толстых ("Гиви"), а второй — арсен павлов "Моторола", который являлся главарем батальона российских наемников "Спарта" и убивал украинских воинов на Донбассе. "Гиви" был ликвидирован в Донецке в 2017 году, а российского наемника "Моторолу" убили в 2016 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии на базе "Частной военной компании Вагнер Центр" открылся молодежный клуб "Вагнеренок". Таким образом ЧВК решила якобы "привить молодому поколению любовь к своей Отчизне".

Также мы писали о том, что в россии на школьных открытках, которые дети должны были подписать для оккупантов, что находятся на войне в Украине, изобразили солдата гитлеровской Германии. После разгоревшегося скандала директор школы поспешила оправдаться.