"Сотни тысяч людей убил": Путин цинично сравнил войны в Украине и Израиле

Российский лидер заявил, что мир в Украине наступит тогда, когда будут достигнуты цели СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил войну в Украине с вооружённым столкновением армии Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. Глава Кремля заявил, что в секторе Газа происходит "катастрофа", а на украинской земле ничего подобного нет.

Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин в четверг, 14 декабря. Подробности он озвучил в ходе прямой линии.

"Посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит. И почувствуйте разницу. Ну ничего подобного на Украине нет", — заявил Путин.

Путин также вспомнил высказывание генерального секретаря ООН, который назвал сектор Газа "самым масштабным кладбищем детей в мире". Подобная оценка о многом говорит, считает Путин.

Пользователи сети резко отреагировали на такое сравнение: "С*чий потрох плешивый!!!сотни тысяч людей убил, украинскиегорода и села взорвали, сжёг, уничтожил полностью. По шею, ничтожество, в крови."; "С*ка лживая".

Российский лидер заявил, что мир в Украине наступит тогда, когда будут достигнуты цели СВО. Он напомнил, что собирается "денацифицировать" и "демилитаризировать" страну. А также в Кремле все еще настаивают на нейтральном статусе Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин назвал войну с Украиной почти "гражданской".