У пассажира кровотечение: Норвегия не дала самолету из РФ сесть в ее аэропорту

Самолет развернулся и направился обратно в Москву

В авиалайнере, совершавшему полет из Москвы на Кубу, у мужчины открылось внутреннее кровотечение из-за язвы желудка. Когда было принято решение о срочной посадке, Норвегия, где был ближайший аэропорт, якобы не дала соглашение на совершение посадки российского самолета на своей территории.

Об этом пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь рассказ некоторых пассажиров. По их словам, инцидент произошел в понедельник, 18 декабря, примерно в 11:12.

"После нескольких часов полëта одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Как рассказали нам пассажиры рейса, пилотам не дали разрешения сесть в одном из ближайших норвежских аэропортов, после чего по громкой связи объявили, что самолëт разворачивается и летит обратно в Москву", — говорится в сообщении.

В то же время паблик пишет, что власти Норвегии сделали заявление о том, что разрешили российскому лайнеру использовать воздушное пространство страны, чтобы "быстрее долететь обратно".

Ссылаясь на информацию из собственных источников SHOT пишут, что самолет приземлился в Шереметьево и к тому моменту пассажир біл в сознании. Медики увезли его на машине скорой в больницу.

Стоит добавить, что Норвегия ввела запрет на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве с 28 февраля прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на санкции, которые ЕС вводит против РФ с начала полномасштабной войны, самые богатые люди в стране не потеряли свое состояние.