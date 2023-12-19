У пасажира кровотеча: Норвегія не дала літаку із РФ сісти в її аеропорту

Літак розвернувся і попрямував назад до Москви

В авіалайнері, який здійснював політ із Москви на Кубу, у чоловіка відкрилася внутрішня кровотеча через виразку шлунка. Коли було прийнято рішення про термінову посадку, Норвегія, де був найближчий аеропорт, нібито не дала згоди на те, щоб російський літак сів на її території.

Про це пише Telegram-канал SHOT, посилаючись на розповідь деяких пасажирів. За їхніми словами, інцидент стався у понеділок, 18 грудня, приблизно об 11.25.

“Після кількох годин польоту одному з чоловіків на борту стало погано: у нього відкрилася виразка і почалася внутрішня кровотеча. Як розповіли пасажири рейсу, пілотам не дали дозволу сісти в одному з найближчих норвезьких аеропортів, після чого за гучним зв’язком оголосили, що літак розвертається і летить назад до Москви", — йдеться у повідомленні.

Водночас паблік пише, що влада Норвегії зробила заяву про те, що дозволила російському лайнеру використовувати повітряний простір країни, щоб "швидше долетіти назад".

Посилаючись на інформацію із власних джерел, SHOT пишуть, що літак приземлився в Шереметьєво і на той момент пасажир був свідомий. Медики відвезли його на швидкій машині до лікарні.

Варто додати, що Норвегія запровадила заборону на польоти російських літаків у своєму повітряному просторі з 28 лютого минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що попри санкції, які ЄС запроваджує проти РФ з початку повномасштабної війни, найбагатші люди в країні не втратили свого стану.