Пригожина убили: WSJ назвал имя организатора и новые подробности

Журналисты провели расследование и выяснили новые детали гибели главы ЧВК "Вагнер"

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был убит. Ответственным за его ликвидацию был директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В публикации отмечается, что Патрушев якобы предупреждал российского лидера Владимира Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной затея не из лучших.

По мнению глава Совбеза России, основатель ЧВК "Вагнер" заработал больше влияние, тем самым создавал угрозу Кремлю.

Когда Евгений Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК.

По данным WSJ, Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать российского диктатора об опасности. Но президент РФ не прислушался к его словам. Ведь в тот момент "вагнеровцы" показывали неплохой результат на поле боя.

Собеседник издания, бывший российский разведчик, рассказал, что все изменилось в октябре 2022 года. Тогда Пригожин якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов. Он заявил, что их отсутствие приводит к большим потерям. В тот момент рядом с Путиным находился Патрушев. По утверждению источника WSJ, глава Совбеза посчитал, что лидер "вагнеровцев" стал опасен и перестал уважать власть Кремля.

Последующие жалобы Пригожина на снабжение Путин игнорировал. Как результат, в июне 2023 года, глава ЧВК "Вагнер" начал мятеж. Именно тогда, говорится в материале, Патрушев "взял управление на себя".

По данным источников WSJ, глава Совбеза пытался разрешить конфликт. Привлекли даже президента Беларуси Александра Лукашенко (который в итоге и стал таким посредником – ред,) и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

WSJ пишет, что после окончания мятежа Патрушев приступил к разработке плана убийства. Источники издания из западных спецслужб рассказали, что Путину показали эти планы, и он дал согласие.

Уже 23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту "Шереметьево", пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно тогда под крыло была заложена небольшая взрывчатка, утверждают собеседники WSJ.

Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров она взорвалась. Десять человек, находившиеся на борту, погибли. В Кремле отрицают свою причастность к гибели Пригожина.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская разведка до сих пор не владеет подтвержденными данными, что Пригожин точно погиб.