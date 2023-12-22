Пригожина вбили: WSJ назвав ім’я організатора та нові подробиці

Журналісти провели розслідування та з’ясували нові деталі загибелі голови ПВК "Вагнер"

Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було вбито. Відповідальним за його ліквідацію був директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

Про це пише The Wall Street Journal. У публікації наголошується, що Патрушев нібито попереджав російського лідера Володимира Путіна, що ставка на Пригожина та його найманців у війні з Україною витівка не з найкращих.

На думку глави Ради безпеки Росії, засновник ПВК "Вагнер" заробив більший вплив, тим самим створював загрозу Кремлю.

Коли Євген Пригожин почав заколот, Патрушев побачив у цьому можливість назавжди позбавитися голови ЧВК.

За даними WSJ, Патрушев ще влітку 2022 почав попереджати російського диктатора про небезпеку. Але президент РФ не дослухався його слів. Адже на той момент "вагнерівці" показували непоганий результат на полі бою.

Співрозмовник видання, колишній російський розвідник, розповів, що все змінилося у жовтні 2022 року. Тоді Пригожин нібито зателефонував Путіну і грубо поскаржився на дефіцит боєприпасів. Він заявив, що їхня відсутність призводить до великих втрат. На той момент поруч із Путіним знаходився Патрушев. За твердженням джерела WSJ, глава Ради безпеки вважав, що лідер "вагнерівців" став небезпечним і перестав поважати владу Кремля.

Наступні скарги Пригожина на постачання Путін ігнорував. Як результат, у червні 2023 року, голова ПВК "Вагнер" розпочав заколот. Саме тоді, йдеться у матеріалі, Патрушев "взяв управління на себе".

За даними джерел WSJ, глава Ради безпеки намагався вирішити конфлікт. Залучили навіть президента Білорусі Олександра Лукашенка (який зрештою і став таким посередником – ред.) та лідера Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

WSJ пише, що після закінчення заколоту Патрушев розпочав розробку плану вбивства. Джерела видання із західних спецслужб розповіли, що Путіну показали ці плани, і він дав згоду.

Вже 23 серпня голова ПВК чекав в аеропорту "Шереметьєво", доки його літак перевірять та підготують до вильоту. Саме тоді під крило було закладено невелику вибухівку, стверджують співрозмовники WSJ.

За півгодини після зльоту на висоті приблизно 8500 метрів вона вибухнула. Десять людей, які перебували на борту, загинули. У Кремлі заперечують свою причетність до загибелі Пригожина.

Раніше "Телеграф" писав, що українська розвідка досі не має підтверджених даних, що Пригожин точно загинув.