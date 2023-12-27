Россия придумала очередной бред против Украины в ООН: в ГУР рассказали подробности

Россияне предложили "Ноу-хау"

27 декабря Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по так называемой "формуле Аррия". Объявлено название мероприятия: "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть".

Об этом сообщает Главное управление разведки. Встреча необходима для того, чтобы озвучить "свежие идеи" о войне в Украине.

Формула Аррия — это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями. На них не действуют жесткие процедурные правила, и привлекаются участники, не причастные к дипломатической работе. То есть люди, "которых полезно было бы заслушать". Вместе с тем, этот формат действительно бывает полезен, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур", — говорится в сообщении.

По информации разведки, россияне на заседании еще раз попытаются "донести" до слушателей традиционные нарративы о так называемой "неонацистской природе киевского режима и его вооруженных формирований". Кроме того, среди озвученных тем: "история нацизма в Украине и его современное состояние", а также "преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины".

Документ, представленный в адрес Генерального секретаря ООН, также не содержит "свежих" идей и повторяет традиционные формулировки российской пропаганды. Центральное сообщение "презентации": "инспирирование Евромайдана со стороны стран Запада и США". Соответственно, развязавшаяся война оправдывается планами "защитить мирное население на востоке и юге Украины".

Впрочем, на этот раз россияне предложили "ноу-хау". Среди приглашенных гостей, "которым полезно было бы заслушать" очередной бред России, выступают министр внутренних дел времен Виктора Януковича — Виталий Захарченко, один из командиров "беркута" — Дмитрий Сабин, а также российские пропагандисты — Максим Григорьев и Михаил Хазин. Заседание будет вести постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совбеза ООН очень низкий. Большинство из них будут представлены так называемыми "экспертами". Они не настроены "полезно слушать" Захарченко, но намерены выразить позицию своих государств относительно "реального положения дел".

Разведка информирует, что сама мера рассчитана на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа находится практически на нулевом уровне. Похоже, российская дипломатия окончательно превращается в генератор безумных идей.

В ведомстве отметили, что, очевидно, заседание является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы об оправдании войны в Украине будут звучать в стенах ООН.

Ранее Телеграф писал, что Россия готовит на оккупированных территориях Украины накануне выборов.