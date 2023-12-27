Росія вигадала чергову маячню проти України в ООН: в ГУР розповіли подробиці

Росіяни запропонували "Ноу-хау"

27 грудня Росія проведе неформальне засідання Ради безпеки ООН за так званою "формулою Аррія". Оголошена назва заходу: "10 років Євромайдану в Україні: крок у прірву".

Про це повідомляє Головне управління розвідки. Зустріч потрібна для того, щоб озвучити "свіжі ідеї" щодо війни в Україні.

"Формула Аррія" — це формат неформальних зустрічей, на якому представники країн можуть провести відвертий обмін думками. На них не діють жорсткі процедурні правила, і залучаються учасники, які не дотичні до дипломатичної роботи. Тобто люди, "яких корисно було б заслухати". Разом з тим, цей формат справді буває корисним, коли дипломати мають відверто обговорити неоднозначні питання поза офіційних процедур", — йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, росіяни на засіданні ще раз спробують "донести" до слухачів традиційні наративи про так звану "неонацистську природу київського режиму та його збройних формувань". Окрім цього, серед озвучених тем: "історія нацизму в Україні та його сучасний стан", а також "злочини націоналістичних батальйонів проти мирного населення на сході та півдні України".

Документ, представлений на адресу Генерального секретаря ООН, також не містить "свіжих" ідей та повторює традиційні формулювання російської пропаганди. Центральне повідомлення "презентації": "інспірування Євромайдану з боку країн заходу та США". Відповідно, розв’язана війна виправдовується планами "захистити мирне населення на сході та півдні України".

Втім, цього разу росіяни запропонували певне "ноу-хау". Серед запрошених гостей, "яким корисно було б заслухати" чергову маячню Росії, виступають міністр внутрішніх справ часів Віктора Януковича – Віталій Захарченко, один з командирів "беркуту" – Дмитро Сабін, а також російські пропагандисти — Максим Григор’єв та Михайло Хазін. Вестиме засідання постійний представник РФ в ООН Василь Небензя.

Що цікаво, інтерес до анонсованого заходу з боку членів Ради безпеки ООН — низький. Більшість з них буде представлено так званими "експертами". Вони не налаштовані "корисно слухати" Захарченка, натомість мають намір висловити позицію своїх держав щодо "реального стану справ".

Розвідка інформує, що сам захід розрахований на "внутрішню" російську аудиторію, оскільки інтерес з боку міжнародних медіа знаходиться практично на нульовому рівні. Схоже, російська дипломатія остаточно перетворюється на генератор божевільних ідей.

У відомстві зазначили, що вочевидь, засідання є частиною програми "виборів Путіна", які заплановані на березень 2024 року. На думку пропагандистів, електорату буде корисно знати, що тези щодо виправдання війни в Україні звучатимуть в стінах ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія готує на окупованих територіях України напередодні виборів.