Под Харьковом нашли россиянина, который пропал полгода назад: хотел дойти в Европу (фото)

Друзья говорят, что Роман пацифист и не хотел воевать против Украины

Россиян из Белгорода пешком собирался дойти в Европу. В Харьковской области он обратился за помощью в этом деле к полицейским, но когда именно это произошло — не сообщается.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Россиянину 19 лет и зовут его Роман Дергоусов.

Сообщается, что Роман родом из Белгородской области. Он ушел из дома и пропал еще весной 2023 года. Выяснилось, что он пешком пересек границу с Украиной и планировал пройти через всю страну, чтобы добраться в Европу, однако дойти смог только до города Волчанска Харьковской области. Там Роман добровольно сдался полиции и попросил отвезти его в Евросоюз. Его теперешнее местонахождение неизвестно.

Известно, что Романа объявили в розыск в РФ еще 30 марта 2023 года. В этот день его видели в последний раз, когда он сел в ИЖ-2126 баклажанового цвета и уехал к ТЦ в городе Шебекино. Там он вышел из авто и полями пошел в сторону Волчанска. Друзья Дергоусова утверждают, что он жив и связывался с ними, но не называл свое место пребывания. Где все эти восемь месяцев находился житель Белгородской области неизвестно. Родные все это время считали, что Роман стал просителем убежища в какой-то стране Евросоюза.

Мотивом такого поступка стал характер Романа — он пацифист, и вероятность службы в ВС РФ ему не нравилась. Несмотря на то, что окружение Дергоусова убеждено, что парень жив, его продолжают искать волонтеры "Лиза Алерт" и полиция.

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