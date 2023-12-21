Элитная свадьба во Львове: оскандалившегося экс-прокурора объявили в розыск

"Элитного" жениха подозревают в подделке документов, штампов, бланков и не только

В розыск объявлен бывший прокурор Печерского района Киева Ростислав Ильницкий, который осенью отгулял громкую свадьбу с Роксоланой Москвой, экс-сотрудницей ГБР. Он разыскивается сразу по трем частям — ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Информация об этом появилась в базе Министерства внутренних дел (МВД). Бывшего прокурора подозревают в подделке документов, бланков, штампов, сбыт или использование поддельных документов.

Бывшего прокурора объявили в розыск 1 декабря

Как пишет LVIV.MEDIA со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Ильницкого обвиняют в подделке документов для выезда за границу. За это ему грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

Ростислава Ильницкого в розыск объявил Яворивский отдел полиции ГУНП во Львовской области. Суд разрешил его задержание.

Напомним, что громкая свадьба Ильницкого была в октябре 2023 года. Его избранницей стала работница ГБР Роксолана Москва. Двудневную свадьбу сыграли в пятизвездочном комплексе Emily Resort недалеко от Львова. Среди гостей были представители правоохранительных органов, бизнесмены и депутаты. Развлекали публику Оля Полякова, Григорий Решетник, Александр Пономарев, Дзидзьо. Всего было около 300 гостей.

Ранее "Телеграф" писал, что на взятке попалась Людмила Марченко, бывшая "слуга народа". Она помогала мужчинам призывного возраста получить документы на официальный выезд за границу.