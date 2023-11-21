Пьяного экс-прокурора поймали за рулем: отказался от осмотра под оригинальным предлогом (видео)

Мужчина возвращался с дня рождения

В Днепропетровской области во время комендантского часа правоохранители остановили для проверки Mitsubishi, у водителя, который оказался экс-прокурором, были признаки алкогольного опьянения. Мужчина не хотел ехать в больницу для осмотра под предлогом того, что там его якобы могут заразить СПИДом.

Как пишет Telegram-канал "Днепр Оперативный", инцидент произошел 18 ноября около 23:00 в пгт. Покровское Синельниковского района. Водитель прямо не отказался от прохождения осмотра состояния опьянения, однако начал выкручиваться, чтобы не дышать в Драгер (прибор, устанавливающий степень опьянения по выдыхаемому воздуху).

Полицейские предупредили мужчину, что его поведение будет зафиксировано как отказ и предложили проехать в больницу для осмотра. На что тот заявил, что его там могут заразить СПИДом.

Препирательства длились два часа, после чего водитель попросил патрульных выключить бодикамеры, чтобы что-то сказать. Вероятно, он собирался "договориться". Правоохранители этого не сделали, а мужчина начал вести себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников полиции.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

По данным Telegram-канала, водитель оказался бывшим прокурором, также ранее он занимал должность главы Великоновоселковской администрации. В ночь, когда его остановили патрульные, он с женой возвращался с празднования дня рождения. Известно, что на мужчину в 2017 году уже составляли административный протокол по ст. 130 (нетрезвое вождение), но его закрыли по срокам.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве нетрезвый иностранец разбил пять чужих автомобилей. После ДТП он еще и полез в драку с их владельцами.