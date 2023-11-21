П’яного екс-прокурора спіймали за кермом: відмовився від огляду під оригінальним приводом (відео)

Чоловік повертався від дня народження

У Дніпропетровській області під час комендантської години правоохоронці зупинили для перевірки Mitsubishi, водій, який виявився екс-прокурором, мав ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік не хотів їхати до лікарні для огляду під приводом того, що там його нібито можуть заразити СНІДом.

Як пише Telegram-канал "Дніпро Оперативний", інцидент стався 18 листопада близько 23:00 у смт. Покровське Синельниківського району. Водій прямо не відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння, проте почав викручуватися, щоб не дихати в Драгер (прилад, що встановлює ступінь сп’яніння по повітрю, що видихається).

Поліцейські попередили чоловіка, що його поведінка буде зафіксована як відмова та запропонували проїхати до лікарні для огляду. На що той заявив, що його там можуть заразити СНІДом.

Сперечання тривали дві години, після чого водій попросив патрульних вимкнути бодікамери, щоб щось сказати. Ймовірно, він збирався "домовитися". Правоохоронці цього не зробили, а чоловік почав поводитися агресивно і виражався нецензурною лайкою у бік співробітників поліції.

Увага! На відео є ненормативна лексика

За даними Telegram-каналу, водій виявився колишнім прокурором, також раніше він обіймав посаду голови Великоновосілківської адміністрації. У ніч, коли його зупинили патрульні, він із дружиною повертався зі святкування дня народження. Відомо, що на чоловіка у 2017 році вже складали адміністративний протокол за ст. 130 (нетверезе водіння), але його закрили за строками.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві нетверезий іноземець розбив п’ять чужих автомобілів. Після ДТП він ще й поліз у бійку із їхніми власниками.