Елітне весілля у Львові: експрокурора, який оскандалився, оголосили в розшук

"Елітного" нареченого підозрюють у підробці документів, штампів, бланків і не лише

У розшук оголошено колишнього прокурора Печерського району Києва Ростислава Ільницького, який восени відгуляв гучне весілля з Роксоланою Москвою, ексспівробітницею ГБР. Він розшукується відразу за трьома частинами — ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Інформація про це з’явилася у базі Міністерства внутрішніх справ (МВС). Колишнього прокурора підозрюють у підробці документів, бланків, штампів, збуту чи використання підроблених документів.

Колишнього прокурора оголосили у розшук 1 грудня

Як пише LVIV.MEDIA з посиланням на джерело у правоохоронних органах, Ільницького звинувачують у підробці документів для виїзду за кордон. За це йому загрожує обмеження волі на строк до двох років.

Ростислава Ільницького у розшук оголосив Яворівський відділ поліції ГУНП у Львівській області. Суд дозволив його затримання.

Нагадаємо, що гучне весілля Ільницького було у жовтні 2023 року. Його обраницею стала робітниця ДБР Роксолана Москва. Дводенне весілля зіграли у п’ятизірковому комплексі Emily Resort недалеко від Львова. Серед гостей були представники правоохоронних органів, бізнесмени та депутати. Розважали публіку Оля Полякова, Григорій Решетник, Олександр Пономарьов, Дзідзьо. Усього було близько 300 гостей.

Раніше "Телеграф" писав, що на хабарі попалася Людмила Марченко, колишня "слуга народу". Вона допомагала чоловікам призовного віку одержати документи на офіційний виїзд за кордон.