Искали почти месяц: российский оппозиционер Навальный нашелся, но очень далеко
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Место для него, вероятно, готовили заранее
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который без вести пропал несколько недель назад, нашелся. Его вывезли на север.
Об этом сообщил его коллега директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, Навальный находится в Ямало-Ненецком автономном округе, в колонии "Полярный волк".
"Алексей Навальный найден. Он в колонии ИК-3 в Харпе "Полярный волк", Ямало-Ненецкий автономный округ — одна из самых северных и отдаленных колоний вообще. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom", — сказал он.
Сообщается, что с оппозиционером уже встретился его адвокат, но его впустили туда якобы не сразу.
"Похоже, что колонию готовили к его прибытию заранее. Глава ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда", — рассказал Жданов.
Напомним, что напомним, в начале августа 2023 года Навальный был отправлен на 19 лет в колонию особого режима по статье об экстремизме, к которому российские власти причисляют деятельность ФБК, отметившуюся рядом расследований о коррупции приближенных к кремлю лиц. Колония особого режима считается самым жестким наказанием, предусмотренным российским законодательством.
В начале декабря он загадочно исчез из места своего содержания и никто из его знакомых и родственников не мог с ним связаться. Его коллеги вели поиски на протяжении почти трех недель.
Напомним, ранее мы писали о том, что Навальный сделал несколько неожиданных заявлений об Украине.