Искали почти месяц: российский оппозиционер Навальный нашелся, но очень далеко

Место для него, вероятно, готовили заранее

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который без вести пропал несколько недель назад, нашелся. Его вывезли на север.

Об этом сообщил его коллега директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, Навальный находится в Ямало-Ненецком автономном округе, в колонии "Полярный волк".

"Алексей Навальный найден. Он в колонии ИК-3 в Харпе "Полярный волк", Ямало-Ненецкий автономный округ — одна из самых северных и отдаленных колоний вообще. Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom", — сказал он.

Сообщается, что с оппозиционером уже встретился его адвокат, но его впустили туда якобы не сразу.

"Похоже, что колонию готовили к его прибытию заранее. Глава ФСИН Аркадий Гостев был там в апреле, возможно, тогда и приняли решение о переводе Алексея туда", — рассказал Жданов.

Напомним, что напомним, в начале августа 2023 года Навальный был отправлен на 19 лет в колонию особого режима по статье об экстремизме, к которому российские власти причисляют деятельность ФБК, отметившуюся рядом расследований о коррупции приближенных к кремлю лиц. Колония особого режима считается самым жестким наказанием, предусмотренным российским законодательством.

В начале декабря он загадочно исчез из места своего содержания и никто из его знакомых и родственников не мог с ним связаться. Его коллеги вели поиски на протяжении почти трех недель.

Напомним, ранее мы писали о том, что Навальный сделал несколько неожиданных заявлений об Украине.