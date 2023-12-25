Шукали майже місяць: російський опозиціонер Навальний знайшовся, але дуже далеко

Місце для нього, мабуть, готували заздалегідь

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який безвісти зник кілька тижнів тому, знайшовся. Його вивезли на північ.

Про це повідомив його колега директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов. За його словами, Навальний знаходиться у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, у колонії "Полярний вовк".

"Олексій Навальний знайдений. Він у колонії ВК-3 у Харпі "Полярний вовк", Ямало-Ненецький автономний округ — одна з найпівнічніших і найвіддаленіших колоній взагалі. Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти. Туди дуже складно дістатися, і там немає систем доставки листів ФСІН-лист або Zonatelecom", — сказав він.

Повідомляється, що з опозиціонером уже зустрівся його адвокат, але його впустили туди нібито не одразу.

"Схоже, що колонію готували до його прибуття заздалегідь. Голова ФСВП Аркадій Гостєв був там у квітні, можливо, тоді й ухвалили рішення про переведення Олексія туди", — розповів Жданов.

Нагадаємо, що нагадаємо, на початку серпня 2023 року Навального було відправлено на 19 років до колонії особливого режиму за статтею про екстремізм, до якого російська влада зараховує діяльність ФБК, яка відзначилася низкою розслідувань про корупцію наближених до кремля осіб. Колонія особливого режиму вважається найжорсткішим покаранням, передбаченим російським законодавством.

На початку грудня він загадково зник із місця свого утримання і ніхто з його знайомих та родичів не міг з ним зв’язатися. Його колеги вели пошуки упродовж майже трьох тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Навальний зробив кілька несподіваних заяв про Україну.