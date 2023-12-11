У Росії "зник" Навальний: з ним не можуть зв’язатися вже шість днів

Адвокат не зміг встановити його місцезнаходження

Співробітники виправної колонії №6 у селищі Мелехово Володимирської області Росії заявили, що російський опозиціонер Олексій Навальний, якого засудили до 19 років позбавлення волі у справі про екстремізм, у них "більше не числиться". Про це вони повідомили його адвокату.

Як зазначила прессекретар Навального Кіра Ярмиш, у колонії відмовляються повідомити адвокату політика, куди його перевели. Вона також заявила, що у виправній колонії особливого режиму №7 Володимирської області також стверджують, що Навального там немає.

"У п’ятницю і весь сьогоднішній день ні в ВК-6, ні в ВК-7 їм (адвокатам. — Ред.) не відповідали. Очевидно, тепер дали команду. Де Олексій, як і раніше, невідомо", — повідомила Ярмиш.

Своєю чергою у Telegram-каналі "Команда Навального" повідомили, що соратники Навального вже шостий день не можуть зв’язатися з ним. 11 грудня він мав виступати у суді з відеозв’язку, але трансляція не відбулася. Представники колонії стверджують, що з 7 грудня не можуть відремонтувати електрику.

Нагадаємо, на початку серпня 2023 року Навальний був відправлений на 19 років до колонії особливого режиму за статтею про екстремізм, до якого російська влада зараховує діяльність ФБК, яка відзначилася низкою розслідувань про корупцію наближених до кремля осіб. Колонія особливого режиму вважається найжорсткішим покаранням, передбаченим російським законодавством.

При цьому Навального вже раніше було засуджено до 9 років ув’язнення за статтею про шахрайство.