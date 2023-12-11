В России "пропал" Навальный: с ним не могут связаться уже шесть дней

Адвокат не смог установить его местонахождение

Сотрудники исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области России заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный, которого приговорили к 19 годам лишения свободы по делу об экстремизме, у них "больше не числится". Об этом они сообщили его адвокату.

Как отметила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, в колонии отказываются сообщить адвокату политика, куда его перевели. Она также заявила, что в исправительной колонии особого режима №7 Владимирской области тоже утверждают, что Навального там нет.

"В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им (адвокатам. — Ред.) не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно", — сообщила Ярмыш.

В свою очередь в Telegram-канале "Команда Навального" сообщили, что соратники Навального уже шестой день не могут связаться с ним. 11 декабря он должен был выступать в суде по видеосвязи, но трансляция не состоялась. Представители колонии утверждают, что с 7 декабря не могут починить электричество.

Напомним, в начале августа 2023 года Навальный был отправлен на 19 лет в колонию особого режима по статье об экстремизме, к которому российские власти причисляют деятельность ФБК, отметившуюся рядом расследований о коррупции приближенных к кремлю лиц. Колония особого режима считается самым жестким наказанием, предусмотренным российским законодательством.

При этом Навальный уже до этого был приговорен к 9 годам заключения по статье о мошенничестве.